Ce a răspuns Dacian Cioloș când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale

Dacian Cioloș, fost premier și fondatorul partidului România Împreună (Ro+), a spus că îl va susține pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2019, dacă acesta se decide să candideze.

Însă, dacă președintele va deveni liderul Consiliului European de la Bruxelles, așa cum s-a speculat, nu exclude o posibilă candidatură, a declarat Dacian Cioloș pentru adevarul.ro.

”Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid. Pentru toate candidaturile avem proceduri prevăzute în statut. Nu vreau să întind speculaţiile mai mult. Domnul Iohannis ştie foarte bine că are susţinerea mea, am lucrat foarte bine. După ce partidul va exista, ne vom exprima modul de abordare pentru alegeri. Scopul nostru e să construim o alternativă politică pentru România. Implicarea câtorva oameni în politică nu va rezolva problema, important e să facem acest lucru împreună. Avem nevoie să acţionăm împreună. Societatea civilă va juca un rol foarte important în acest proces de evoluţie”, a declarat Dacian Cioloș.

Fostul premier a mai afirmat că actualii miniștri din cabinetul Dăncilă nu își stăpânesc domeniul și au fost numiți pe criterii politice, și nu de competență. El a vorbit inclusiv despre tenativele coaliției de a modifica legile justiției. „Mi se pare că oamenii care au fost numiţi pe postul de miniştri, o mare parte dintre ei, n-au fost aleşi pe criterii de competenţă în domeniul respectiv. Au fost selectaţi pe criterii de fidelitate politică, nu pe competenţe. Şi asta nu o spun doar eu. Sunt oameni care nu-şi cunosc domeniul pe care-l păstoresc. Nu am impresia că acest Guvern funcţionează pe baza unui program articulat, ci pe baza unor decizii venite de la partid, decizii în care miniştrii cred sau nu cred. Apoi apar petice, care se pun pe găurile deciziilor venite de la partid. După o decizie legislativă într-o direcţie, apar încă două sau trei ordonanţe de urgenţă care modifică decizia anterioară. E o guvernare după ureche. Nu se valorifică creşterea economică datorată mediului de afaceri. Politicienii de la guvernare folosesc resursa creşterii economice, dar nu pentru a crea bunăstare, ci pentru a crea sinecuri. Când mai încearcă să salveze pe cineva de Justiţiei, mai vin şi cu o creştere de salariu. E o guvernare pentru interesul unor grupuri. O să plătim cu toţii. Să nu mai ai investiţii private aproape deloc, să ai oameni care îţi pleacă în continuare din ţară când tu ai creştere economică arată că nu ne îndreptăm în direcţia bună", crede Cioloș.

