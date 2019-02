Bugetul pe 2019. PSD, ”mesaj special” pentru Iohannis: ”Nu vă mai amestecați”

PSD prezintă, într-o postare pe Facebook, care sunt prioritățile bugetului pe 2019, anunțat joi seară, la sfârșitul lunii ianuarie.

PSD susține că bugetul prevede investiții mari în infrastructură și că educația și sănătatea sunt prioritare.

De asemenea, banii pentru pensii și salarii pe 2019 ar fi asigurați.

În ciuda protestelor primarilor din marile municipii, care susțin că nu vor primi bani suficienți de la Guvern, PSD afirmă că ”99,9% din aleșii locali apreciază noul buget”.

În finalul postării, apare un mesaj ”special” pentru Iohannis: ”Nu vă amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți”.

Bugetul pe 2019 a fost prezentat joi seară, pe 31 ianuarie 2019. În perioada următoare vor avea loc dezbaterile și promulgarea, astfel că va mai trece ceva timp până când România va avea buget pe anul în curs.

Mesajul postat de PSD

”Creșterea investițiilor reprezintă principala țintă a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile în educație (2 miliarde lei), investițiile în aparatura medicală (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) și investițiile în dezvoltarea locală (2,5 miliarde prin PNDL, pentru școli, grădinițe, drumuri locale, canalizări și alimentări cu apă etc.). Sunt de asemenea asigurați toți banii pentru pensii și salarii, inclusiv pentru majorările prevăzute în acest an conform programului de guvernare. Cresc substanțial și sumele alocate primăriilor și consiliilor județene, iar 99,9% dintre aleșii locali apreciază noul buget. Tot în acest an, România va depăși pragul de 1.000 miliarde lei la Produsul Intern Brut. Deci cifrele arată bine. În final, un mesaj special pentru președintele Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți! Vă mulțumim!”

