Băsescu: ”Ori Toader, ori Lazăr minte fără ruşine. Iohannis nu are dreptul la tăcere”

Agerpres

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, luni, că cineva minte în chestiunea presupusei ordonanţe de neîncepere a urmăriri penale semnate de procurorul general Augustin Lazăr în favoarea preşedintelui Klaus Iohannis.

”Ori Toader ori Lazăr, minte fără ruşine, unul pentru a-l demite pe celălalt, iar celălalt pentru a se menţine pe funcţie”, spune Băsescu care susţine că, în acest caz, ”preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere”.

”Tudorel Toader afirmă că în dosarul înaintat de Ministerul Justiţiei către CSM şi către Iohannis în procesul de numire în funcţia de Procuror General, s-ar fi aflat şi o ordonanţă prin care Augustin Lazăr ar fi aprobat un NUP în favoarea preşedintelui. Dacă a fost aşa, ar semăna a şantaj la Preşedintele României. Augustin Lazăr afirmă că nu a existat un asemenea document în dosarul său. Este clar că unul din doi, ori Toader ori Lazăr, minte fără ruşine, unul pentru a-l demite pe celălalt iar celălalt pentru a se menţine pe funcţie”, a scris Traian Băsescu, luni, pe Facebook.

Fostul preşedinte afirmă că ”preşedintele Iohannis nu are dreptul la tăcere pentru că este singurul care poate «desemna» mincinosul, spunând public dacă a avut în dosarul lui Augustin Lazăr o or. teluiu, mincinosul trebuie să demisioneze. Dacă documentul s-a aflat în dosar şi domnul Iohannis are o mare problemă”, mai spune Băsescu.

În contextul declanşării procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazăr, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a pus în discuţie legalitatea numirii acestuia.

”Din documentele pe care le avem, nu putem trage concluzia de ce ministrul a transmis propunerea cu dosar incomplet, de ce preşedintele a semnat numirea fără să verifice legalitatea numirii şi nu cred faptul că are legătură numirea fără toate documentele cu unul dintre documentele din dosarul de candidatură în care apare o rezoluţie de clasare emisă de procurorul Lazăr referitoare la preşedintele României în funcţie. Nu găsesc explicaţia”, a afirmat Tudorel Toader.

"În dosarul de candidatură de atunci nu a existat niciun document referitor la califcativul foarte bine la ultima evaluare. Lipsea calficativul evaluării pe ultima perioadă. E adevărat că avizul dat de către secţia pentru procurori nu face referire la neîndeplinirea acestei cerinţe. Am încercat să documentez acest raport, nu a fost evaluarea, a rămas la CSM. Am transmis la CSM solicitarea de a ne pune la dispoziţie rapoartele de evaluare. Ni se răspunde: prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi 20 aprilie 2017 în trei exemplare. Deci cu mult după numirea sa", a adăugat ministrul.

Procurorul General Augustin Lazăr a afirmat, referindu-se la dosarul de candidatură pentru funcţia de procuror general şi la acuzaţiile ministrului Justiţiei Tudorel Toader conform cărora ar fi inclus şi o soluţie de clasare vizându-l pe Klaus Iohannis, că CS< i-a transmis că în dosarul său nu există o astfel de soluţie. De asemenea, precizează că regulamentul prevede depunerea a 10 lucrări întocmite de candidat, care sunt analizate de CSM, nefiind vorba despre influenţarea preşedintelui, întrucât aceste lucrări nu îi sunt destinate.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer