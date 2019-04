Băsescu, despre Liviu Dragnea: "Să-şi ia clica din vârful PSD-ului și să plece"

Agerpres

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu crede că, dacă liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi inteligent, s-ar da la o parte din fruntea partidului, pentru că este epuizat şi nu mai poate fi steagul formaţiunii.

Băsescu consideră că, dacă acest lucru se va întâmpla, atunci cei de la Pro România vor reveni în PSD.

Traian Băsescu a declarat, vineri, la Digi 24, că Klaus Iohannis nu are adversari în momentul de faţă în cursa pentru alegerile prezidenţiale, fostul şef al statului spunând că nici Călin Popescu Tăriceanu, nici Dacian Cioloş, nici Liviu Dragnea nu îl pot învinge pe actualul preşedinte.

"După părerea mea, Klaus Iohannis nu are adversari în momentul de faţă. De fapt, nici nu s-au anunţat. Singurul politician care a spus: voi candida este preşedintele, ceilalţi nu au spus. Tăriceanu va câştiga experienţă. Nu câştigă, nu are ce îi trebuie ca să câştige o astfel de competiţie. Pe Cioloş îl văd intrând în cursă, că uneori îţi ia Dumnezeu minţile la tinereţe, dar nu îl văd câştigând. Liviu Dragnea are acest vis. Depinde cum vor evolua lucrurile, dar el nu are nicio şansă", a afirmat Traian Băsescu.

El a precizat că, dacă Liviu Dragnea vrea să dea o şansă PSD-ului, atunci trebuie să plece din fruntea partidului.

"Dacă vrea să dea o şansă PSD-ului, trebuie să facă următorul lucru: să îşi ia clica din vârful PSD-ului să plece, să se tragă în fundul partidului pentru că atunci Pro România va veni înapoi. Pro România sunt plecaţi pentru că este Dragnea acolo şi are stilul pe care îl are, dar ei sunt PSD-işti de nădejde. Ponta o să vrea să ia din nou PSD-ul şi aşa mai departe. Dacă ar fi inteligent s-ar da, dacă ar fi inteligent s-ar da pentru că el nu mai poate fi steagul partidului, este epuizat", a explicat Băsescu.

Planurile privind alegerile europarlamentare

El a precizat că doreşte să rămână în Parlamentul European dacă va câştiga mandatul de europarlamentar.

"Acolo, în primul rând, ştiu foarte bine Uniunea Europeană şi mecanismele ei. În al doilea rând, cunosc foarte mulţi oameni acolo. În al treilea rând, acolo voi fi în cel mai mare partid, în PPE, deci voi putea să fac lucruri, spre deosebire de aici, unde sunt în cel mai mic partid şi trebuie să mă rog de PSD-işti să îmi dau cuvântul în Senat", a afirmat Băsescu, care crede că PMP-ul nu are probleme în a trece pragul de cinci la sută la europarlamentare.

El s-a referit şi la Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, spunând că nu a văzut în el o "eminenţă cenuşie economică".

"Niciodată nu l-am crezut sau nu am văzut în el, cât a fost în PDL, nu am văzut în el o eminenţă cenuşie economică", a mai spus Băsescu.

