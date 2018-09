Băsescu: ”Blocajul între Preşedinţie şi Guvern se vede groaznic. Țara parcă e o navă în derivă”

Agerpres

Fostul preşedinte Traian Băsescu a susţinut că ţara este “o navă în derivă”, iar blocajul dintre Preşedinție şi Guvern este extrem de dăunător şi "se vede groaznic” din exterior, transmite news.ro.

De asemenea, Băsescu i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că putea să-i urmeze exemplul şi să facă un protocol de coabitare cu PSD, fără de care relaţia dintre instituţii “nu merge şi se vede acum”. Acesta a mai afirmat că "nicio măsură nu este o exagerare" când PSD se află la guvernare, caracterizându-l ca fiind "un partid dezastruos".

“Privind la ţară, ce să vă spun, folosesc vocabularul meseriei mele - parcă e o navă în derivă. Toate instituţiile se bat cu toate instituţiile, iar blocajul de colobarare între Preşedinţie şi Guvern este extrem de dăunător şi ţine lucrurile blocate, pe de o parte în interior, iar din exterior vă pot asigura că se vede groaznic. Se vede o ţară care nu este gestionată, o ţară care nu are direcţie şi obiective, iar aici, să nu se supere preşedintele Iohannis, dar putea să mă urmeze, pentru că despre PSD ştia foarte bine că este un partid care nu are reguli. Când un partid nu are reguli în bătălia lui pentru a acapara puterea, trebuie să faci un lucru simplu - să impui reguli, iar regulile puteau fi stabilite între preşedinte şi premier. Avem o Constituţie foarte largă, uşor interpretabilă, ca de altfel întreaga legislaţie ce derivă din Constituţie în ceea ce priveşte relaţia preşedinte Guvern şi fără un protocol nu merge şi se vede acum”, a spus Traian Băsescu, vineri, la Şcoala de Vară a Tineretului PMP, care are loc la Neptun.

Băsescu a reamintit cum făcut protocolul de coabitare cu Victor Ponta şi nu i-a oferit acestuia mandatul de premier până atunci

"Vă aduc aminte în perioada mea de un USL care câştigase cu 68% alegerile. Nu i-am dat lui Ponta mandatul de premier până nu am făcut celebrul protocol de coabitare, pe care, după ce l-a semnat, la două zile eram la Bruxelles cu protocolul în original şi tradus, şi depus ca garanţie la preşedintele CE, care se uita şi vedea cine ce n-a făcut. Drept pentru care, pisicul a primit un <<to do list>> în baza a ce nu respecta din protocol, şi uite aşa, ţara a putut fi ţinută pe o linie consecventă în ce priveşte politicile europene, dar şi evoluţiile interne", a spus fostul preşedinte.

De asemenea, el este de părere că, dacă ai un Guvern responsabil şi un partid aflat la putere responsabil, se poate guverna în baza legii şi a Constituţiei, dar când PSD este la guverare, "nicio măsură nu este o exagerare".

"Când ai un Guvern responsabil şi un partid majoritar responsabil, se poate guverna în baza legilor şi a Constituţiei. Când partidul care guvernează este PSD, nicio măsură nu este o exagerare, nicio soluţie prin care le stăvileşti pofta de a acapara totul nu este o exagerare, pentru că ăsta este PSD – un partid dezastruos pentru ţară. Un partid care nu are opoziţie, un PSD care nu are opoziţie, este un PSD lăsat liber. Neţinut în chingi Guvernul, neţinut partidul sub presiune, nu înseamnă decât introducerea în totalitate a liberului arbitru pe care PSD îl practivă în guvernare", a mai adăugat el.

Totodată, fostul şef al statului a spus că a fost surprins de faptul că PNL şi USR nu au vrut să semneze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului depusă de PMP, momentul fiind unul bun, în contextul în care "votantului PSD i se ia porcul din curte".

"Pe mine mă surprinde faptul că, la iniţiativa PMP, care a propus partidelor de opozţie o moţiune de cenzură acum, nici liberalii, nici USR nu au voinţa politică să semneze pentru ca moţiunea de cenzură să poată fi depusă. Este un moment extrem de bun care trebuie valorificat de opoziţie, pentru că situaţia loveşte în electoratul PSD. În momentul de faţă, votantului PSD i se ia porcul din curte şi de la televizor a aflat că Guvernul a avut un raport de la CE din februarie 2017 în care i se cerea să ia măsuri pe care nu le-a luat. Pesta porcină este o probă a nivelului uriaş de incompetenţă şi nepăsare a Guvernelor PSD. Este un motiv pentru care în orice ţară s-ar depune o moţiune de cenzură", a mai explicat Traian Băsescu.

