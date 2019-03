Barna: Alianţa USR PLUS are încrederea că preşedintele va demara referendumul pe justiție

Inquam Photos / George Calin

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri că, în prezent, se deschide calea organizării unei consultări populare pe Justiţie, la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Reacția sa vine ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale de admitere a sesizării şefului statului privind modificările aduse Legii referendumului.

"CCR a admis contestaţia preşedintelui la modificările legii electorale, precizând foarte clar că este posibilă organizarea unui referendum în timpul alegerilor europarlamentare. Practic, în acest moment, se deschide calea ca la alegerile parlamentare din 26 mai să avem şi referendumul 'Fără penali', referendumul pe Justiţie, un referendum fundamental necesar pentru România", a susţinut Barna, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Alianţa USR PLUS are toată încrederea că preşedintele Klaus Iohannis va demara acest referendum.

"Alianţa USR PLUS are toată încrederea că preşedintele României va demara acest referendum, care va scoate România din cei doi ani şi jumătate de luptă pe Justiţie, pe care ne-o servesc Liviu Dragnea şi PSD. În acest moment avem toate şansele, dacă preşedintele va decide şi am susţine cu toată resursele o astfel de decizie, ca pe 26 mai să se poată să se voteze pentru 'Fără penali', românii să poată să voteze nu doar pentru europarlamentari, ci şi pentru o Românie în care cei condamnaţi să nu mai controleze bugetul României, să nu mai controleze direcţia în care merge statul român şi să nu mai încerce să ne scoată din Europa", a afirmat Barna.

Potrivit liderului USR, finalitatea referendumului ar fi introducerea acestei modificări în Constituţie, urmând ca cei condamnaţi definitiv să nu mai poată candida la următoarele alegeri.

"Finalitatea este că, introducând această modificare în Constituţie, cei condamnaţi nu mai pot candida la următoarele alegeri. Un astfel de referendum care spune 'Fără penali în funcţii publice' va pune o presiune extraordinară pe tot ce s-ar mai vota în Parlamentul României", a menţionat Barna, care a completat că în programul electoral din 2020 al partidului figurează şi rezultatul referendumul iniţiat de fostul preşedinte Traian Băsescu, care vizează reducerea numărului de parlamentari la 300.

