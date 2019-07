Anunțul premierului Viorica Dăncilă privind pensiile și salariile românilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că sunt bani de pensii şi salarii, adăugând că afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect "nu-şi au locul".

"Legat de afirmaţia domnului preşedinte Iohannis, am văzut acest lucru spus de foarte multe ori şi de fiecare dată am spus: sunt bani de pensii şi salarii, s-a dovedit că am avut dreptate, dar aceste lucruri vin mereu în spaţiul public. Pe lângă faptul că mi se pare inoportun, te joci într-un fel cu sentimentele pensionarilor, te joci cu sentimentele oamenilor. Sunt pensionari în România care trăiesc de la pensie la pensie, îşi planifică fiecare ban. În momentul în care preşedintele României vine şi spune că nu mai sunt bani de pensii, vă daţi seama că nu-i creează un confort pensionarului sau salariatului respectiv. De aceea, eu cred că aceste ieşiri publice nu-şi au locul. Sunt bani de pensii şi salarii, nu avem o problemă legată de acest aspect", a susţinut Dăncilă, potrivit Agerpres.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!