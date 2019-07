Anunțul făcut de Gabriela Firea privind o candidatură la alegerile prezidențiale

Primarul general Gabriela Firea a declarat, sâmbătă seară, că a decis să intre în cursa internă pentru desemnarea candidatului PSD pentru alegerile prezidenţiale.

Primarul general susţine că PSD merge în direcţia gresită cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidenţiale.

”Eu cred că este o mare greşeală a spune întâi: «Vreau să decidem după sondaje». Nu ne plac sondajele, le dăm la o parte. Doi: «Vreau să decidă organizaţia». Când simţi că organizaţiile nu sunt unanime (...) elimini şi acest criteriu şi mergi la al treilea, răspândit deja de trei zile: «Ne dorim un candidat care să aducă pace, să aducă linişte, fără conflicte». Păi noi avem nevoie de dezbateri! Noi avem nevoie de luptă!”, a declarat Gabriela Firea, sâmbătă seară, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Aceasta a mai spus că PSD caută un candidat neconflictual, ”mămică, tătic, bunică, bunic al naţiunii”.

Întrebată dacă este o înţelegere a PSD cu Iohannis, Firea a spus: ”Eu nu pot să fac această afirmaţie sută la sută. Eu spun ce se vede, că nu prea vrem să deranjăm ceilalţi candidaţi. Trebuie să fim Zen”, a mai declarat primarul general.

Aceasta susţine că sunt mulţi sociali-democraţi care gândesc ca ea, dar nu vor avea curaj să-şi susţină punctul de vedere, de aceea nu va câştiga soluţia în care PSD să aibă un candidat ”bătăios”.

”A fi bătăios nu înseamnă că eşti lipsit de respect, nu înseamnă că ai doar gura mare, fără argumente. Întotdeauna trebuie să ai argumente şi fermitatea să poţi să ţi le susţi. Să nu ai scheleţi în dulap şi grupuri de interese care te dirijează, care te manipulează” a mai spus Firea.

De ce s-a răzgândit

Aceasta a precizat că, deşi în ultimii trei ani a afirmat că nu candidează, consideră că lucrurile nu merg în direcţia bună şi va intra în cursa internă pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale.

„Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat - domnul Dragnea. Şi chiar nu aveam intenţie să intru într-o competiţie internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câştige toate bătăliile interne, aşa cum se vede că şi doamna premier are aceleaşi instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câştiga orice bătălie. E greu să lupţi cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiţie - candidat la candidatură - pentru că văd că lucrurile nu merg în direcţia bună şi pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele, ci şi localele şi parlamentarele”, a mai afirmat Gabriela Firea.

PSD a decis să aibă candidat propriu la alegerile prezidenţiale din această toamnă, iar numele acestuia ar trebui anunţat în 23 iulie.

