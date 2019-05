Angela Merkel, la Sibiu: ”Am dovedit că în situații de criză ne ajutăm unii pe alții”

Agerpres

Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi seară, la Sibiu, că la Summitul informal s-a discutat despre agenda strategică a Uniunii Europene, "adică ceea ce este important pentru noi după alegerile europene".

"Pentru noi a fost astăzi important să ne definim rolul în această lume, să mai spunem o dată că luptăm pentru o Europă a valorilor şi toată lumea sau cei mai mulţi au fost de acord, o singură ţară nu poate rezolva probleme globale în lume", a spus ea.

"Am discutat despre problemele Uniunii Europene, putem discuta unii cu alţii cu două săptămâni înainte de alegerile europene despre toate subiectele. Am dovedit că şi în situaţii de criză ne ajutăm unii pe alţii, suntem solidari. Am depăşit împreună situaţii cum a fost criza financiară sau situaţia migraţiei, trebuie să dezvoltăm proiectul european într-unul care durează", a spus Merkel, într-o declaraţie de presă susţinută joi seară, conform News.ro.

Ea a spus că a avut loc o primă discuţie despre agenda strategică a UE.

"Am discutat astăzi despre agenda strategică a Uniunii Europene, adică ceea ce este important pentru noi după alegerile europene. Am avut astăzi o primă discuţie despre agenda strategică şi vom discuta şi în iunie, la Consiliul European. Vom colabora cu noua Comisie Europeană şi cu noul Parlament European", a afirmat Merkel.

Ea a subliniat că lupta este pentru "o Europă a valorilor".

Cancelarul german a mai spus că s-a discutat şi despre protecţia mediului şi climă.

