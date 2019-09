Alianţa USR PLUS: Pact pentru alegeri anticipate, pe iunie 2020, odată cu alegerile locale

Alianţa USR PLUS propune şefului statului, PNL, UDMR, grupului minorităţilor naţionale, Pro România şi ALDE un pact pentru alegeri anticipate, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, luni, într-o conferinţă de presă.

Alianţa USR-PLUS propune organizarea de alegeri anticipate odată cu alegerile locale, în data de 6 iunie a anului viitor, Alianţa cerând preşedintelui Klaus Iohannis, partidelor din opoziţie şi parlamentarilor să semneze un pact în acest sens şi anunţând că parlamentarii USR sunt dispuşi să renunţe la mandatele lor înainte de terminarea acestora.

"V-am invitat pentru a propune principalilor actori politici din România un pact pentru anticipate, un pact prin care vrem să creăm o foaie de parcurs pentru a ajunge la acele alegeri anticipate fundamental necesare şi obligatorii pentru ieşirea României din actuala criză. Guvernarea PSD nu mai are legitimitate, nu mai are majoritatea parlamentară care să o îndreptăţească să menţină în funcţie un guvern toxic, care ţine România blocată şi din această perspectivă noi, Alianţa USR PLUS, propunem factorilor politici relevanţi în acest moment - preşedintele României, PNL, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, Pro România şi ALDE - şi citez din textul pactului: 'ne angajăm ca prin semnarea acestui acord să declanşăm alegeri anticipate în data de 6 iunie 2020, odată cu alegerile locale. Cei 261 de senatori şi deputaţi ai partidelor noastre care reprezintă majoritatea în Parlament se obligă să urmeze toţi paşii prevăzuţi în acest acord, în termenele constituţionale, cu obiectivul de a organiza alegeri anticipate odată cu alegerile locale'", a spus Barna.