Aleșii lucrează. Au votat majorări salariale pentru un anumit personal și și-au mărit sumele forfetare

„Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat”, arată propunerea legislativă, citată de News.ro.

Ordonanţa de urgenţă 152/2022 prevede că majorarea în cauză este aplicată proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

Prevederile actului normativ nu se aplică demnitarilor, cu excepţia funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, primar şi viceprimar.

De aceeaşi majorare beneficiază, în limita alocării bugetare, şi personalul din cadrul Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, precum şi personalul prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu.

Legea urmează să ajungă la Palatul Cotroceni, pentru promulgare.

S-a adoptat Legea prin care se creşte venitul minim de incluziune

Un alt proiect de lege adoptat de Camera Deputaților este cel care aprobă ordonanţa de urgenţă prin care se creşte venitul minim de incluziune.

Astfel, nivelul maxim al venitului minim de incluziune va creşte de la 260 lei per adult echivalent la 275 lei per adult echivalent, în cazul componentei de ajutor de incluziune - actualul ajutor social, şi de la 300 lei per adult echivalent la 400 lei per adult echivalent în cazul persoanelor vârstnice.

De asemenea, este majorat şi venitul minim de incluziune în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii - actuala alocaţie pentru susţinerea familiei, de la 600 lei per adult echivalent la 700 lei per adult echivalent.

Și acest act normativ merge la promulgare.

Aleșii și-au mărit sumele forfetare

În urmă cu câteva zile, în ședința birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, aleșii și-au majorat sumele forfetare. Majorarea este de aproximativ 7000 de lei, iar motivul invocat a fost ca suma nu a mai fost majorată din 2019 și că, de atunci, salariul minim a crescut de la 1950 la 3000 de lei.

Aleșii susțin că au nevoie de bani ca să crească salariile angaților. Din sumele forfetare se plătesc și chiriile și utilitățile pentru birourile parlamentare.

Șoferii parlamentarilor pot avea salariul de bază cel mult 1175 de euro

Vineri, potrivit Agerpres, birourile permanente reunite au stabilit condiţiile de vechime în specialitate necesare pentru ocuparea funcţiilor publice parlamentare, precum şi nivelul minim şi maxim al salariilor de bază ale personalului din cabinetele parlamentare din circumscripţiile electorale.

Potrivit hotărârii adoptate, limita minimă a salariului de bază al personalului de la cabinetele parlamentare din circumscripţii este salariul minim brut pe ţară.

Consilierii de la cabinetele parlamentare pot avea salariul de bază până în 9.827 lei, experţii - 8.669 lei, consultanţii şi şefii de cabinet - 6.950 lei.

De asemenea, referenţii pot avea salariul de bază maxim 6.353 lei, iar şoferii - maxim 5.755 lei, adică aproxiativ 1175 de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-02-2023 16:29