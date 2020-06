Actorul Claudiu Bleonț va candida pentru funcția de primar: ”Mulțumesc Ludovic Orban”

Actorul Claudiu Bleonț va candida la alegerile locale din acest an, pentru a încerca să obțină funcția de primar într-o comună din județul Cluj.

Într-un mesaj postat pe Facebook, actorul a spus că a stt de vrobă în acest sens cu mai mulți lideri ai PNL, inclusiv cu președintele acestui partid, Ludovic Orban.

Bleonț nu a spus clar dacă s-a înscris în Partidul Naționl Liberl, precizând doar faptul că nu i s-a cerut nimic în schimb, fără a fi ”condiționat sau “îndatorat” pentru viitor”.

Astfel, Claudiu Bleonț va candida pentru funcția de primar în comuna Beliș, ”o comună de munte de lângă Cluj”.

Mesajul complet al actorului:

”Când, de pe poziția de simplu cetățean, ajungi la factorul de decizie aflat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei politice, și esti primit, ascultat și ajutat – fără a ți se cere nimic în schimb, fără a fi condiționat, fără a fi nevoit să fii “dator” unei structuri de partid sau unei ideologii politice înțelegi că România are o șansă extraordinară și prinzi aripi. Așa că mulțumesc sincer Ludovic Orban pentru că ți-ai făcut timp să asculți oful oamenilor din Apuseni și pentru că mi-ai arătat că există soluții reale pentru o Românie mai bună.

PS: Poziția pe care proaspăt mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comună de munte de lângă Cluj, m-a adus în fața oamenilor, am intrat în curțile lor, i-am privit în ochi și le-am aflat nevoile. Dar nu am vrut nicio clipă sa fiu “un alt politician” care doar promite că va rezolva...Așa că folosindu-mă de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonț, am luat la rând ministerele, am deschis uși, am pus întrebări și am căutat soluții. Pentru că pentru moți cuvântul dat și mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie și au greutatea morală a unei certitudini – ai promis că faci, atunci trebuie să faci. Așa că nu am cum să nu mulțumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit soluții și suport real. Fără a imi cere nimic în schimb, fără a mă condiționa sau “îndatora” pentru viitor. Ci pur și simplu pentru că am întâlnit niște oameni extraordinari, care pot și vor să facă România mai bună pentru noi toți și care mi-au dovedit mie, Claudiu Bleonț, că liberalismul nu e doar o poveste istorică a României mari ci un viitor cât se poate de concret, susținut de oameni și pentru oameni. Cu adevărat “prin noi înșine”.

Mulțumesc Ludovic Orban, Ovidiu Raețchi, Robert Sighiartău, Adrian Oros, Ionuț Stroe, Bogdan Gheorghiu și vă aștept în Apuseni să le arătați și moților ce mi-ați arătat mie – că împreună se poate.”