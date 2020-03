Mărturiile emoționante ale pacienților vindecați: „Sunt îngeri în combinezoane albe”

Într-o mare de vești negre, speranța vine de la cei care s-au vindecat de coronavirus.

Sunt 220 la număr și s-au întors acasă, sănătoși, la familiile lor. Spun că medicii care i-au îngrijit sunt "îngeri în combinezoane albe", în care și-au pus toată nădejdea și mărturisesc emoționați că din tot răul au văzut ce este cu adevărat important în viață, iar pe noi toți ne sfătuiesc să ne protejăm cât mai bine.

Așa simt cei care s-au vindecat de Covid-19 și privesc înainte cu speranță.

Printre ei este și Florin Oancea, primarul municipiului Deva. Ce a urmat pentru el atunci când a aflat că testul pentru Covid-19 este pozitiv?

Florin Oancea, vindecat: „Următoarele 24 ore au fost cele mai grele când așteptăm rezultatele familiei. Soția și băiatul au fost negativi, dar fata a fost pozitivă și a fost cel mai greu moment, că în momentul în care mi-au zis, eu am sunat soția, iar ea s-a blocat. Cel mai greu moment din viața de părinte."

Florin a fost tratat la spitalul "Victor Babeș" din Timișoara. A suportat foarte greu izolarea, dar medicii i-au dat speranța.

Florin: „Pe masă era o hârtie. M-a surprins. Am citit și mi-au dat lacrimile. Scria: „chiar dacă nu ne vedeți, suntem alături, iar dacă aveți o problemă, nu ezitați să ne sunați”. Impresionant. Nu le vedeam fețele. Erau în acele combinezoane și nici acum nu știu cum arată, dar simțeam căldură, care clar în acea perioadă grea, ne-a dat o mare încredere. Îi consider îngeri în combinezoane albe. Să discuți cu un medic în care-ți pui toate speranțele că te face bine să nu îi vezi doar fața, e impresionant."

Și Laura, fiica sa, în vârstă de 19 ani, a primit aceeași veste. A fost tratată în același salon cu tatăl ei.

Laura, vindecată: „A fost o aventură, că nu mă așteptăm să fie așa, mă așteptăm să fie negativ. La început am fost speriată că nu știam ce urmează. A fost un șoc, dar până la urmă am depășit, că l-am avut pe tata alături de mine.”

Reporter: „Cum vedeai situația înainte? Cum ți se părea? Aveai impresia că ție nu ți se poate întâmpla?”



Laura: „Da, așa aveam impresia și am avut un șoc când am aflat că sunt pozitivă și mi-a fost teamă de persoanele cu care am avut contact."

Întorși acasă, sănătoși și fericiți, au un mesaj pentru noi toți:

„Aveți încredere! Am trecut printr-o experiență traumatizantă, dar am trecut cu bine. Cu toții vom trece bine și să nu intrăm în disperare!”

Vestea că a fost infectat cu noul virus a venit ca un șoc și pentru Adrian, administratorul public al orașului Deva. Fiind asimptomatic însă, "chinul" a fost mai ușor de suportat.

Adrian Nicolae David, vindecat: „A fost un șoc, pe drumul spre Timișoara, cu ambulanța. Nu m-am putut gândi la altceva decât la familia mea. Mi s-a administrat un tratament, o singură pastilă pe zi, un antiretroviral și după cinci zile de tratament. Cinci zile în care nu am avut simtome, dar am fost monitorizați foarte strict și am fost internați în regim de carantină. Nu am avut voie să părăsim salonul. Condițiile de lucru ale personalului medical erau foarte stricte, pentru a nu se contamina. După cinci zile de internare și tratament, mi s-au recoltat două teste succesive, în a șasea și a șaptea zi, ambele fiind negative. "

Grija pe care medicii i-au arătat-o în aceste zile a contat poate cel mai mult.

Vindecat: „În fiecare dimineață la 6 jumate ne trezea telefonul asistentei șefe, care ne verifica starea de sănătate la telefon. Apoi urma vizita medicală, masa, mesele la orele prestabilite. Mâncarea a fost bună, zâmbetul pe care îl ghiceam pe sub măștile care protejau medicii ne-au făcut să ne gândim că ne vom întoarce cu bine acasă."

Întors acasă, Adrian încă se află în izolare la domiciliu, așa cum cere procedura.

Vindecat: „Cred că am înțeles că trebuie să ne oprim din goana asta nebună de zi cu zi. Am văzut, mă uitam și acum, mi-am luat o cămașă ca să vorbesc cu dumneavoastră, dar mi-am dat seama că din toate hainele din dulap, nici nu mai contează care e mai frumoasă sau mai prețioasă. Asta cred că a schimbat acest coronavirus. Dacă e să luăm ceva bun din el, e că ne-a arătat ce e cu adevărat important în viață."

Andrei și fiul său au fost diagnosticați cu noul virus, după ce s-au întors de la Roma, unde au mers pentru un control medical. Acum familia lor s-a reîntregit. Acasă îi așteptau soția și fetița.

Andrei: „Noi suntem acasă! Am venit de la spital, suntem negativi. Mulțumim doctorilor, asistenților. Nu ne-a vizitat nimeni. Primim cumpărăturile la ușă, pentru cei care vă gândiți că oricine ar fi putut intra în contact cu noi.”

Până acum, în România, 220 de persoane au fost declarate vindecate și s-au întors acasă. Cele mai multe, 81, sunt din București, 55 din Timiș, iar 20 din Iași. Acest număr reprezintă însă, 10 la sută din numărul total al îmbolnăvirilor. Nu este de glumit cu acest virus. Luați toate măsurile impuse de autorități și stați în case!

