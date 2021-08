Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, joi, 12 august. Care sunt numerele câștigătoare

Shutterstock

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, joi, 12 august. Joi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, joi, 12 august. Numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 25, 42, 10, 28, 5, 3

Loto 5/40: 3, 33, 25, 13, 17, 20

Joker: 28, 6, 11, 21, 40 / 18

Noroc: 6, 3, 9, 7, 4, 0, 9

Super Noroc: 9, 7, 7, 1, 3, 1

Noroc Plus: 3, 1, 0, 1, 6, 9

Joi, 12 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 august, Loteria Romana a acordat peste 38.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,81 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,21 milioane lei (peste 858.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 470.300 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,42 milioane lei (peste 5,98 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 382.000 de lei (peste 77.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 572.000 de lei (peste 116.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 173.800 de lei (peste 35.300 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 8 august, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 162.628,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Constanta si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.