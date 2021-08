Loto 6 din 49. Report record la Joker la categoria I de peste 5,96 milioane de euro

Joi, 5 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

La tragerile loto de duminica, 1 august, Loteria Romana a acordat peste 31.263 de castiguri in valoare totala de peste 2,14 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,6 milioane lei (peste 731.800 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,23 milioane lei (peste 453.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,34 milioane lei (peste 5,96 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de aproximativ 327.000 de lei (peste 66.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 479.000 de lei (peste 97.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 173.700 de lei (peste 35.300 de euro).

La tragerea Joker de duminica, 1 august, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 422.426,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ilfov.

De asemenea, la categoria a III-a a jocului Joker s-au inregistrat doua castiguri a cate 73.294,84 lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Arad si Craiova.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 august, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 185.231,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 2, Bucuresti.