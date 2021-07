Jocurile Olimpice, Înot: David Popovici, locul 4 în finala la 200 metri liber, la două sutimi de medalia de bronz

Sportivul David Popovici a ocupat locul 4 în finala la 200 metri liber, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul Robert Glinţă a ocupat locul 8 în proba de 100 metri spate la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie News.ro.

În vârstă de 16 ani, Popovici a încheiat cursa cu timpul de 1.44.68.

Titlul olimpic a fost câştigat de britanicul Tom Dean, cu timpul de 1.44.22.

Locul doi a fost ocupat de Duncan Scott (1.44.26), iar pe trei a fost brazilianul Fernando Scheffer (1.44.66).

Popovici va mai evolua, marţi, în serii la 100 metri liber.

David Popovici: Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV

David Popovici, clasat pe locul 4 în finala olimpică de la 200 m liber, a glumit pe seama diferenţei foarte mici de locul trei şi a spus că nu are niciun regret pentru că a ratat medalia olimpică.

''Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV'', a declarat David Popovici la zona mixtă după finala de la 200 m liber, relatează Agerpres.

Popovici a luat startul pe primul culoar, iar după primii 50 m a fost al treilea, a întors al patrulea la 100 m şi al şaselea la 150 m, după care pe ultima lungime a avut un finiş formidabil, terminând pe locul patru (1min44sec68/100, la doar 2/100 de bronzul olimpic.

Popovici a adăugat că şi-a construit foarte bine cursa din finală şi este mulţumit de cum şi-a respectat planul său în bazin: ''Cred că m-am descurcat foarte bine, am reuşit tot ce mi-am propus, puteam să plec mai tare acolo, să fac întoarcerea mai nu ştiu cum, chestii de înotător, dar sunt sigur că mi-am construit cursa aproape perfect. Pe ultima lungime, ştiam că nu e nimeni mai bun decât mine, aşa că am făcut tot ce aveam de făcut şi am dovedit ce aveam de dovedit în primul rând mie''.

Tot marţi, Popovici va lua startul şi în serii la 100 m liber, unde îşi doreşte o performanţă la fel de bună ca la 200 m.

''A fost o încălzire un pic mai lungă şi cam grea, proba de 200 m, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. Eu mă aştept la un rezultat cel puţin la fel de bun. Nu am simţit presiune la 200 m şi nu o s-o las să mă afecteze, pentru că ea există totuşi, nici la 100 m. Pentru că deşi sunt nişte bestii ale înotului cele cu care mă întrec, mi-am câştigat dreptul să fiu lângă ei şi să fiu una dintre bestii'', a spus David Popovici.

Getty

Robert Glinţă: David Popovici este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial

Robert Glinţă, campion european en titre la 100 m spate, a salutat performanţa lui David Popovici, locul 4 în finala olimpică de la 200 m liber, din cadrul Jocurilor de la Tokyo, şi îl consideră un fenomen nu doar pentru înotul românesc ci pentru înotul la scară mondială, transmite Agerpres.

La doar 16 ani, David Popovici a ocupat locul patru în finala olimpică de la 200 m liber, la doar 2/100 de medalia de bronz.

''Este uimitor ce a reuşit David la vârsta de 16 ani, este o performanţă pe care e greu s-o concepem la adevărata ei valoare. David nu este un fenomen doar pentru nataţie românească, este un fenomen pentru întregul înot la nivel mondial. Sper din tot sufletul că va avea cale liber în performanţă, este setat din plin pentru succes, are un caracter şi o personalitate demne de toată admiraţia, Eu îl admir şi îl respect şi sper să aibă toată susţinerea, de care are nevoie, pentru a reuşi să-şi atingă potenţialul lui adevărat, care este fabulos, uriaş'', a declarat Glinţă după finala de la 100 m spate, în care a ocupat locul opt.