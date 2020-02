Irina Rimes spune că s-a operat pe gratis în România. Ce le-a oferit totuși asistentelor

Una dintre cele mai apreciate nume din noul val al muzicii pop-dance, Irina Rimes, a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre viața de la Chișinău, despre cea mai recentă operație suferită și despre statutul său de ”vedetă”.

În buletin, ea se numește Irina Rîmeș, însă spune că ar fi puțin complicat de pronunțat și de înțeles, mai ales că este vorba despre un artist al cărui nume este pronunțat de fiecare dată la un eveniment.

Așa că a ales ca nume de scenă Rimes, mult mai simplu și mai ușor de spus. Recent, Irina, a avut parte de un eveniment nefericit, după ce a fost nevoită să se interneze de urgență într-un spital din România, chiar în preajma Revelionului 2020.

„A fost o problemă destul de gravă, care s-a rezolvat chirurgical. (...) Da, am spus că am avut o problemă ginecologică, n-am avut avort sau sarcină extrauterină sau orice fel de chestie legată de .. cancer. Sunt ok, sunt sănătoasă, dar, ca orice femeie, mai am și eu uneori probleme”, a spus ea în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

Artista spune că pe tot parcursul internării la spital nu a fost nevoită să plătească nicio ”atenție” cadrelor medicale pentru a beneficia de îngrijiri, în ciuda percepției publice despre sistemul de sănătate din România, care, de cele mai multe ori, este una legată de corupție. Tot ce le-a dat Irina Rimes asistentelor și medicilor au fost ... ”niște bomboane”.

„Eu n-am plătit, credeți-mă pe cuvânt. Să dea aici Dumnezeu un fulger, să .. Nu am dat nicio atenție și n-am plătit nimănui nimic. În momentul în care am ieșit din spital, zic, ce trebuie să plătesc? Pentru că eu am asigurare medicală. Zic, ce trebuie să plătesc? Plătesc ceva? Zice, doamnă, nu trebuie să plătiți nimic, urgența în România este gratis pentru oricine, deci puteți pleca acasă liniștită. Am lăsat niște bomboane, pentru că mi-a lăsat mama niște bomboane mie și am lăsat câte o bombonică pentru fiecare asistentă care a avut grijă de mine. În rest .. n-am plătit nimic. Lumea poate se plânge pentru că are motive. Eu n-am motive să mă plâng, momentan”, a mai spus Irina.