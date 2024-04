„Vă rog să nu învinuiți pe nimeni”. Mihaela a murit după ce s-a aruncat în gol de la etajul 15 al unui bloc

Incidentul s-a petrecut pe 16 aprilie, în jurul orei 22:00, scrie unimedia.info.

Tânăra, identificată în urma investigațiilor, a lăsat un mesaj de adio pe pagina ei de Facebook, exprimându-și regretul pentru greșelile făcute și cerând iertare celor pe care i-a dezamăgit.

„Să mă iertați pentru tot, toate. Nu am fost perfectă deloc, am supărat mulți oameni chiar pe care au ținut la mine cu adevărat sau poate și m-au iubit! Îmi cer iertare de la toți oamenii care m-au ajutat mă rog de mă iertați. Pentru că am devenit un parazit al societății cheltui bani și nimic nu fac. Îmi dau seama că fac un păcat foarte mare. Vă rog mult nu învinuiți pe nimeni, eu sunt vinovată pentru psihica mea. Mă doare tot”, a scris Mihaela pe Facebook.

La examinarea corpului nu au fost depistate urme de violență, cu excepția celor cauzate de căderea de la înălțime.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele care au condus la acest gest extrem.

Prietenii și familia tânărei sunt profund afectați de pierderea ei. Ei au cerut respect pentru durerea lor în aceste momente dificile, exprimându-și speranța ca sufletul Mihaelei să găsească pacea.

