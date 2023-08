„Un singur pumn, de atât a fost nevoie!”. Un bărbat a rămas fără jumătate de craniu după ce a fost lovit de un bărbat băut

El a suferit un traumatism cranian grav și este posibil să aibă nevoie de îngrijire de specialitate pentru tot restul vieții, în ciuda faptului că neurochirurgii se luptă să-i trateze o hemoragie gravă pe creier, scrie The Independent.

Familia sa a încheiat acum un parteneriat cu poliția din North Yorkshire și cu organizația caritabilă One Punch UK, care are ca scop prevenirea deceselor și rănilor tragice cauzate de o lovitură de pumn la beție.

„În după-amiaza zilei de miercuri, 16 septembrie 2021, am primit un telefon emoționant de la tatăl lui Jamie, Michael, fostul meu soț, care mi-a spus că Jamie a fost lovit neașteptat cu pumnul, ceea ce l-a făcut să cadă și să se lovească cu capul de pământ, ceea ce a dus la transportarea lui la Spitalul Scarborough”, a declarat Brenda, mama lui Jamie. „Am simțit imediat panică totală, apoi groază și am început să tremur. Tatăl lui Jamie a continuat apoi să spună că Jamie tocmai făcuse un RMN și că acesta arăta o hemoragie masivă pe creier. M-am simțit complet amorțită, mă gândeam că îmi voi pierde băiatul. Astfel de lucruri auzi că li se întâmplă altora, ceea ce este sfâșietor, dar niciodată, nici într-un milion de ani, nu te gândești că se va întâmpla familiei tale, mai ales copilului tău”, a mai declarat mama bărbatului.

Tatăl lui Kelly s-a grăbit să fie alături de el și a fost informat că acesta va fi dus la Hull Royal Infirmary pentru o operație care îi va salva viața.

„Un pumn. De atât a fost nevoie pentru a distruge viața băiatului meu”

Neurologii au reușit să îi îndepărteze partea stângă a craniului pentru a opri o hemoragie cerebrală severă, dar familia lui Jamie a fost informată că acesta era „grav bolnav”.

Din cauza restricțiilor impuse de Covid, doar tatăl său a putut fi alături de el în primele opt săptămâni.

„Tot ce am vrut să fac a fost să îl țin de mână, să vorbesc cu el și să îi spun că totul va fi bine... să îi dau un sărut și să îi spun că sunt aici, dar nu am putut”, a declarat mama sa.

În cele din urmă, ea a putut să-l vadă după ce a fost transferat la York General Hospital High Dependency Unit, unde familia sa a fost avertizată că există îngrijorarea că nu va mai putea trăi niciodată o viață independentă.

Pentru a-l ajuta să se recupereze, lui Jamie i s-a montat o traheotomie și un tub de hrănire, și i s-a administrat medicație împotriva convulsiilor.

Până în decembrie, Jamie era treaz și capabil să asculte comenzi simple, iar traheostomia a fost în cele din urmă îndepărtată și dieta sa a trecut la alimente normale.

În prezent, el se află la Centrul de reabilitare neurologică Woodlands din York, unde recuperarea sa continuă. Cu toate acestea, rănile suferite l-au lăsat cu un tremur sever, dificultăți de vedere și nu poate sta în picioare sau merge.

„Jamie încă nu poate să se dea jos din pat și să se urce singur în scaunul cu rotile”, a spus Kelly. „Încă nu poate să se îmbrace sau să facă duș singur și nici să meargă singur la toaletă. Este foarte greu de acceptat pentru Jamie, deoarece este un om mândru și își dorește cu disperare independența. Leziunile suferite de Jamie la nivelul creierului au făcut ca trupul său să fie zdruncinat de tremurături severe, atât de mult încât nu se poate hrăni singur fără ca mâncarea să fie aruncată de pe furculiță sau lingură. De asemenea, a trebuit să achiziționez pahare speciale pentru a-i permite lui Jamie să bea ceva fără să-și ude hainele. Paharele pentru persoane cu dizabilități din spital nu erau potrivite, deoarece conținutul era în continuare aruncat peste tot, atât de puternice sunt tremurăturile lui. De asemenea, nu poate să prindă nimic și scapă constant lucruri”, a mai declarat tatăl bărbatului.

În timpul unei înfățișări la York Crown Court, Daniel Johnson, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovat la o acuzație mai puțin gravă, de vătămare corporală gravă în temeiul articolului 20 și a fost închis pentru doi ani și cinci luni.

„Când mă uit la fiul meu, ceea ce ar trebui să văd, ceea ce vreau să văd, este un bărbat de 41 de ani puternic, în formă, fericit și independent”, a declarat Brenda. „Dar tot ce văd, din cauza unui pumn violent pe care i l-a aplicat Daniel Johnson, este o coajă de om. Un om care trebuie să bea dintr-o cană fără să se verse, care are nevoie de ajutor pentru a mânca din cauza tremurăturilor care îi cuprind întregul corp. Nu poate merge singur la toaletă sau face duș. Fiul meu trebuie să învețe să meargă din nou pentru că Daniel Johnson a decis să-l lovească, cu intenția evidentă de a-l răni. Jamie are atât de mulți munți de escaladat din cauza problemelor medicale cauzate de Daniel Johnson. Ceea ce familia noastră a trăit și încă trăiește este lipsit de sens. Totul pentru că un așa-zis bărbat a crezut că violența este în regulă. Oare Daniel Johnson își dă seama că numai acțiunile sale au făcut ca fiul meu să aibă leziuni care îi limitează viața? Jamie are nevoie de dreptate, eu am nevoie de dreptate, familia mea are nevoie de dreptate. Un pumn. De atât a fost nevoie pentru a distruge viața băiatului meu”, a mai spus mama acestuia.

Sursa: The Independent Etichete: , , , Dată publicare: 13-08-2023 16:25