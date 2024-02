„Un om de un curaj incredibil”. Joe Biden s-a întâlnit cu văduva şi fiica lui Navalnîi în San Francisco

Aleksei Navalnîi a murit în închisoare săptămâna trecută, iar şeful Casei Albe a lăudat "un om de un curaj incredibil", relatează AFP.

„Am avut onoarea de a mă întâlni cu soţia şi fiica lui Aleksei Navalnîi", a anunţat preşedintele american într-o foarte scurtă declaraţie în faţa camerelor de luat vederi după întâlnirea care a avut loc departe de ochii presei.

„A fost un om de un curaj incredibil şi este extraordinar să văd cum soţia şi fiica sa continuă acest lucru", a adăugat preşedintele.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3