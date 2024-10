„Spectacol” inedit la Moscova. O țeavă de canalizare spartă a creat o „fântână artizanală” înaltă cât o clădire. Video

Videoclipuri și utilizatori ai aplicației de mesagerie au susținut că sistemul de canalizare a cedat în capitală. Imaginile de pe rețelele de socializare arată „fântâna” uriașă de dejecții, în apropierea clădirilor rezidențiale și a altora în construcție, în cartierul Novaya Moskva, notează Mirror.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.

A "fountain" the height of a residential building is seen in one of Moscow's districts.

A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz