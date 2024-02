„Pot să omor pe cineva cu el”. Ziua în care Vladimir Putin ar fi furat un inel de Super Bowl de la Robert Kraft

Proprietarul echipei de fotbal american New England Patriots, Robert Kraft, a afirmat cândva că Vladimir Putin i-a furat unul dintre inelele de la Super Bowl fără să-i ceară voie, după ce a făcut un comentariu înfiorător.

În anul 2005, Robert Kraft (foto, stânga) s-a întâlnit cu președintele rus, după victoria echipei sale în fața echipei Philadelphia Eagles la Super Bowl XXXIX. Însă, Kraft nu a fost prea încântat că a pierdut unul dintre primele trei inele din cauza unei confuzii în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin.

Mai târziu, Kraft a recunoscut că a fost de acord ca Putin să aibă inelul său, chiar dacă acesta avea atât valoare sentimentală, cât și materială. În serialul „50 Rings, 50 Days”, Kraft și-a amintit în 2013: "Am scos inelul și i l-am arătat lui Putin. L-a pus pe degetul lui și a zis: `Pot să omor pe cineva cu inelul ăsta`. Am întins mâna și el l-a pus în buzunar, iar trei tipi de la KGB l-au înconjurat și au ieșit", a rememorat patronul lui Patriots, potrivit DailyStar.

Reacția Kremlinului

În ciuda faptului că își dorea inelul înapoi, Kraft spune că personalul Casei Albe i-a spus să nu riște să declanșeze al treilea război mondial pentru o bijuterie. Potrivit statisticilor, un astfel de inel ar putea valora până la cinci milioane de dolari.

"Ar fi fost în interesul relațiilor dintre SUA și Uniunea Sovietică dacă ați fi vrut să oferiți inelul drept cadou", a continuat el.

"Chiar nu am vrut. Am avut o legătură emoțională cu inelul, are numele meu pe el. Nu vreau să îl văd pe eBay. A fost o pauză la celălalt capăt al firului, iar vocea a repetat: "Ar fi într-adevăr în interesul tău dacă ai intenționa să oferi inelul drept cadou", a adăugat Kraft.

Purtător de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a insistat: "Stăteam la 20 de centimetri de el și de domnul Putin și am văzut și auzit cum domnul Kraft i-a făcut acest inel drept cadou".

