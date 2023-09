„Nu vreau să iau parte la asta”. Ucraina a făcut public un interviu cu un pilot rus care a dezertat | VIDEO

Serviciul condus de generalul Kirilo Budanov spune că pilotul se numeşte Maksim Kuzminov, iar acesta relatează în interviu cum şi-a planificat dezertarea.

"Am contactat reprezentanţi ai serviciilor secrete ucrainene, le-am explicat situaţia mea şi mi-au oferit această opţiune: Haide, îţi garantăm siguranţa, îţi garantăm documente noi, îţi garantăm o compensaţie monetară, o recompensă", a povestit pilotul. El spune că a discutat mai multe detalii cu oficialii ucraineni şi apoi a început să îşi planifice zborul.

Astfel, în timpul unui zbor, "mi-am dat seama că mă aflam în apropierea graniţei. Am transmis locaţia mea. Am spus: Hai să încerc, nu sunt departe”, a povestit pilotul. ”După ce am luat decizia finală, am zburat la o altitudine extrem de joasă, în modul fără radio. Nimeni nu a înţeles deloc ce se întâmpla cu mine. Am zburat peste (graniţa din Ucraina), am aterizat, m-au întâmpinat şi mi-au explicat totul", a relatat Maksim Kuzminov.

Circumstanţele interviului sunt neclare, dar pilotul pare să vorbească liber, notează CNN.

„Ucraina va câştiga fără echivoc acest război”

Contrazicând versiunea oficială rusă, el spune: "Adevărul este că nu există nazişti sau fascişti aici. Este o adevărată ruşine ceea ce se întâmplă aici. Crimă, lacrimi, sânge. Oamenii pur şi simplu se omoară între ei. Asta este tot ce pot să înţeleg din asta şi nu vreau să iau parte la asta".

"Ceea ce se întâmplă acum este pur şi simplu un genocid al poporului ucrainean. Atât al ucrainenilor, cât şi al ruşilor. Motivaţia acţiunii mele a fost aceea de a nu contribui la aceste crime. Ucraina va câştiga fără echivoc acest război, pur şi simplu pentru că poporul este foarte unit. Înainte nu erau aşa, dar acum sunt foarte uniţi. Întreaga lume îi ajută, pentru că, în primul rând, viaţa umană trebuie preţuită", continuă pilotul rus în interviul difuzat de spionajul ucrainean, potrivit News.ro.

De asemenea, pilotul îi îndeamnă şi pe alţi ruşi din armată să dezerteze în Ucraina. "Veţi fi întreţinuţi, pentru tot restul vieţii voastre. Vi se va oferi un loc de muncă peste tot, indiferent de ceea ce faceţi. Veţi descoperi pur şi simplu o lume în culori", spune el.

CNN precizează că nu a reuşit să verifice identitatea pilotului. Dar Agenstvo, un canal Telegram independent rusesc, susţine că a găsit profilul de social media al lui Kuzminov şi că acesta era pilot de atac al regimentului 319 de elicoptere din Districtul Militar de Est.

Dată publicare: 04-09-2023 18:55