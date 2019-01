Țara care a rămas fără internet în timpul unor ample proteste

Guvernul țării a ordonat închiderea platformelor WhatsApp, Twiiter și Facebook timp de o săptămână. De asemenea, majoritatea magazinelor și fabricilor au rămas închise, armata statului patrulând constant pe străzi.

It meant that people in Zimbabwe have not been able to access any social media sites such as WhatsApp, Twitter and Facebook throughout the week.https://t.co/XlmTNqVdLI https://t.co/XlmTNqVdLI