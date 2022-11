Zelenski: Teroriştii pregătesc noi atacuri. Vă rog să nu plecaţi fără să-i ajutaţi pe cei pe care îi puteţi ajuta

“Înţelegem că teroriştii pregătesc noi atacuri. Ştim asta sigur. Şi atât timp cât au rachete nu se vor opri, din păcate. Dar capacitatea noastră de a ne ajuta reciproc şi de a avea grijă de cei mai vulnerabili - bătrâni, familii cu copii, cei care şi-au pierdut casele şi rudele în război - reprezintă unul dintre elementele de protecţie împotriva terorii şi puterea noastră. Săptămâna care urmează poate fi la fel de grea ca aceea care se încheie. Forţele noastre de apărare se pregătesc. Tot statul se pregăteşte. Analizăm toate scenariile, inclusiv cu partenerii noştri", a transmis președintele Ucrainei, citat de News.ro.

El a mai spus că "unitatea noastră trebuie să fie pregătită".

"Aşa că vă rog să nu plecaţi fără să-i ajutaţi pe cei pe care îi puteţi ajuta. Şi vă rugăm să fiţi atenţi la alertele aeriene în timpul săptămânii. Împreună şi ajutându-ne unii pe alţii vom trece şi de această provocare de război: iarna aceasta şi această încercare a Rusiei de a folosi frigul împotriva oamenilor”, a adăugat Zelenski.

El a precizat că în prezent în Ucraina au loc doar întreruperi de curent electric programate, pentru stabilizarea sistemului.

“O altă săptămână de război se apropie de sfârşit - o săptămână în care am reuşit multe. Împreună. Datorită unităţii noastre. După atacul terorist masiv de miercurea trecută, am restabilit generarea şi furnizarea de energie electrică zi de zi. De astăzi, în majoritatea regiunilor ţării au loc întreruperi de curent doar de stabilizare a sistemului, programate. Situaţia este sub control. Şi pentru asta, le sunt recunoscător miilor de oameni care au lucrat non-stop pentru a restabili curentul electric, apa, căldura şi comunicaţiile. Le mulţumesc tuturor angajaţilor companiilor energetice, serviciilor de utilităţi, echipelor care au făcut reparaţii, autorităţilor regionale şi liderilor comunităţilor locale, care au ajutat. De asemenea, aş dori să mulţumesc firmelor care au participat. Unitatea ucraineană îşi demonstrează din nou şi din nou puterea, demonstrează eficienţa noastră”., a menționat președintele.

Zelenski a mai declarat că situaţia de pe front rămâne foarte dificilă, în special în regiunea Doneţk.

“Vreau să le mulţumesc tuturor luptătorilor noştri, tuturor eroilor noştri pentru rezistenţa lor astăzi! A rezista acum şi a ne apăra acum înseamnă a rezista şi a ne apăra pentru generaţiile viitoare, pentru toţi ucrainenii de pe frumosul nostru pământ. Facem şi vom face tot posibilul pentru a ne consolida apărarea. Facem şi vom face totul pentru a trage Rusia la răspundere pentru acest război, pentru această teroare. Şi pentru a obţine aceste rezultate, vor fi noi paşi importanţi săptămâna viitoare. Mulţumesc tuturor partenerilor noştri care ne ajută! Sunt recunoscător fiecărui lider care percepe apărarea Ucrainei drept apărarea libertăţii şi securităţii şi pentru ţara sa!”, a mai spus liderul ucrainean.

Sursa: News.ro Dată publicare: 28-11-2022 06:48