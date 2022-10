Zelenski: Putin poate marca încă o realizare - a mai ucis o femeie însărcinată. 25 de localități au fost atacate

Liderul ucrainean a precizat că în total, patru persoane au fost ucise şi mai mult de 25 de localităţi din ţară au fost atacate cu rachete, luni dimineaţă, iar atacurile cu drone aveau loc şi în cursul serii. Zelenski afirmă că lumea poate şi trebuie să oprească această teroare şi precizează că au fost distruse 37 de "Shaheds", drone iraniene şi mai multe rachete de croazieră, scrie news.ro.

”În Kiev, au ucis o familie tânără, vizând o clădire de apartamente cu un "Shahed" iranian. Un bărbat şi o fată însărcinată în 6 luni... Vladimir Putin poate marca încă o "realizare" - a mai ucis o femeie însărcinată. În total, patru persoane au fost ucise doar de acest "Shahed". Au mai fost şi alte lovituri. Mai mult de 25 de localităţi din ţara noastră au fost atacate în această noapte şi dimineaţă”, a transmis Zelenski în mesajul către popor.

Preşedintele Ucrainei mai spune: ”Chiar acum are loc un nou atac cu drone ruseşti”, care sunt doborâte.

”Lumea poate şi trebuie să oprească această teroare. Când vorbim despre nevoia Ucrainei de apărare aeriană şi antirachetă, vorbim despre vieţi reale care sunt luate de terorişti. Reuşim să doborâm unele dintre rachete şi drone. În doar 12 ore, începând de duminică la ora 21.00, au fost distruse 37 de "Shaheds" iraniene şi mai multe rachete de croazieră. Dar pentru a garanta protecţia cerului nostru şi pentru a reduce la zero capacităţile teroriştilor ruşi, avem nevoie de sisteme de apărare aeriană mult mai moderne şi de o dotare mai mare cu rachete pentru astfel de sisteme”, spune liderul ucrainean.

„Rusia nu are nicio șansă pe câmpul de luptă”

Potrivit lui Zelenski, ”aest lucru nu este doar interesul Ucrainei”. ” Cu cât Rusia are mai puţine oportunităţi teroriste, cu atât mai repede se va încheia acest război. Rusia nu are nicio şansă pe câmpul de luptă. Şi încearcă să îşi acopere înfrângerile militare cu teroare. De ce are nevoie de teroare? Pentru a pune presiune asupra noastră, asupra Europei, asupra întregii lumi. Teroriştii trebuie să fie neutralizaţi. Această regulă se aplică la fel de eficient peste tot şi va afecta teroarea rusă în acelaşi mod. Când capacităţile teroriste ruseşti vor fi neutralizate prin eforturile comune cu partenerii noştri, Rusia nu va avea altă opţiune decât să se gândească la pace”, a afirmat Zelenski.

Preşedintele ucrainean mai afirmă că atacul cu rachete şi drone ruseşti de astăzi a provocat, de asemenea, noi întreruperi de energie electrică, dar acest lucru este în curs de rezolvare.

”Vă rugăm să ţineţi cont de solicitarea furnizorilor de energie şi să consumaţi în mod conştient energie electrică în orele de vârf de sarcină a sistemului energetic. Acest lucru va permite întregii ţări să treacă mai stabil prin această perioadă. Vă rugăm să ajutaţi comunităţile locale să elimine consecinţele atacurilor teroriste, dacă afacerea dvs. are posibilitatea de a face acest lucru. Vă rugăm să aveţi grijă de cunoscuţii şi vecinii dumneavoastră care sunt singuri şi au nevoie de atenţie sau ajutor, în special de persoanele în vârstă. Şi nu uitaţi să le mulţumiţi celor care sunt implicaţi în apărarea statului nostru şi în eliminarea consecinţelor atacurilor teroriste, care menţin viaţa normală în ciuda oricăror încercări ale Rusiei de a o rupe”, le transmite Zelenski ucrainenilor.

