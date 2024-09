Zelenski prezintă în SUA „planul de victorie” al Ucrainei. Strategia pusă la cale de liderul de la Kiev peste Ocean

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică seara că a ajuns în Statele Unite, pentru a-i prezenta omologului său american, Joe Biden, detaliile "planului său de victorie" care vizează să pună capăt invaziei ruse, asigurând că această toamnă va fi "decisivă", relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Planul Ucrainei de victorie va fi pe masa tuturor aliaţilor noştri", a adăugat el.

Într-un mesaj video din avionul său, postat anterior pe X, Zelenski a indicat că pleacă în statul american Pennsylvania, pentru "o vizită specială", înainte de "New York" şi "Washington".

"Această toamnă va fi decisivă pentru continuarea" războiului, a subliniat el, adăugând că Joe Biden va fi "primul care va vedea în detaliu" propunerile ucrainene de a pune capăt războiului cu Rusia.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.

