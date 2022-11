Zelenski: Inamicul suferă pierderi grave în Doneţk, dar continuă să-şi împingă soldaţii şi mercenarii către moarte

El a subliniat că armata Ucrainei va elibera toată ţara de ruşi.

“Cu siguranţă va veni ziua în care vom anunţa că am asigurat Ucrainei protecţie completă împotriva ameninţării ruseşti atât pe mare, cât şi în aer. Sunt sigur de asta. Continuă atacurile ruseşti dure în regiunea Doneţk. Inamicul suferă acolo pierderi grave acolo, dar în ciuda pierderilor, continuă să-şi împingă soldaţii mobilizaţi şi mercenarii către moarte. Categoric îi vom da afară pe ocupanţi şi vom garanta siguranţa tuturor oraşelor noastre, tuturor comunităţilor”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski a vorbit şi despre conversaţia pe care a avut-o, duminică, cu Ursula von der Leyen.

“Am vorbit astăzi cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. A fost o conversaţie foarte productivă. Avem confirmarea preşedintelui cu privire la sprijinul macrofinanciar pentru Ucraina - până la sfârşitul acestui an şi anul viitor. Detaliile acestui program vor fi prezentate de prietenii noştri europeni deja săptămâna viitoare. Am vorbit, de asemenea, despre asistenţa pentru refacerea sectorului nostru energetic şi a infrastructurii energetice. Sunt recunoscător pentru sprijinirea totală a eforturilor noastre de a menţine iniţiativa exportului de cereale. Desigur, am discutat cu Ursula von der Leyen despre creşterea presiunii asupra regimului iranian. Complicitatea sa la teroarea rusă trebuie pedepsită. Şi vom aborda această problemă nu numai la nivelul partenerilor noştri tradiţionali. Întreaga lume va şti că regimul iranian ajută Rusia să prelungească acest război şi, prin urmare, să prelungească efectul acelor ameninţări la adresa lumii provocate tocmai de războiul rusesc”.

“Dacă Iranul nu ar furniza arme agresorului, am fi mai aproape de pace acum. Şi asta înseamnă mai aproape de o soluţionare a crizei alimentare. Mai aproape de rezolvarea crizei costului vieţii. Mai aproape de stabilizarea pieţei energiei. Mai aproape de o securitate împotriva şantajului cu radiaţii, la care Rusia nu renunţă. Prin urmare, absolut toţi cei care ajută Rusia să prelungească acest război trebuie să poarte responsabilitatea consecinţelor acestui război. Astăzi, ocupanţii au folosit din nou drone de atac iraniene. Unele au fost doborâte. Dar, din păcate, unele au şi lovit”, a adăugat el.

Zelenski spune că Rusia ar putea repeta atacurile asupra infrastructurii Ucrainei

Zelenski a menţionat că “statul terorist” concentrează forţe şi mijloace pentru o posibilă repetare a atacurilor masive asupra infrastructurii Ucrainei. “În primul rând, energia. În special, pentru aceasta, Rusia are nevoie de rachete iraniene. Ne pregătim să reacţionăm”.

“Începând din această seară, întreruperile de curent de stabilizare continuă în Kiev şi în şase regiuni. Peste 4,5 milioane de consumatori nu au energie electrică. Cei mai mulţi sunt din Kiev şi regiunea Kiev.

Indiferent ce vor teroriştii, indiferent ce încearcă ei să obţină, trebuie să trecem peste iarna aceasta şi să fim şi mai puternici în primăvară decât suntem acum, să fim şi mai pregătiţi pentru eliberarea întregului nostru teritoriu”, a mai afirmat Zelenski.

