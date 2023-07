Zelenski: ”Este fără precedent și absurd” dacă Ucraina nu primește nici un interval de timp pentru aderarea la NATO

Volodimir Zelenski spune că Ucraina „merită respect”, adăugând că se pare că „nu există nicio pregătire” să invite Ucraina la NATO sau să o facă membră a alianței.

El a postat pe Twitter: „Este fără precedent și absurd când nu este stabilit un interval de timp nici pentru invitație, nici pentru aderarea Ucrainei. În timp ce, în același timp, se adaugă cuvinte vagi despre „condiții” chiar și pentru invitarea Ucrainei”.

„Se pare că nu există nicio disponibilitate nici de a invita Ucraina în NATO, nici de a o face membră a Alianței”, a continuat Zelenski.

„Aceasta înseamnă că se lasă o fereastră de oportunitate pentru a negocia aderarea Ucrainei la NATO în cadrul negocierilor cu Rusia. Iar pentru Rusia, aceasta înseamnă motivație pentru a-și continua teroarea”.

Discuțiile despre apartenența Ucrainei sunt de așteptat să domine la summitul de două zile.

Deși membrii NATO sunt de acord că Kievul nu se poate alătura în timpul războiului, ei nu au fost de acord cu privire la cât de repede s-ar putea întâmpla ulterior și în ce condiții.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…