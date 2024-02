Zelenski, dezvăluiri secrete despre întâlnirea cu Putin din 2019: „Am discutat mult timp despre asta, am negociat”

Zelenski a fost întrebat, duminică, în timpul unei conferințe de presă, despre întâlnirea sa individuală cu Putin la Paris, la 9 decembrie 2019, în timpul unei reuniuni în Formatul Normandia între el, liderul rus, președintele francez Emmanuel Macron și Angela Merkel, pe atunci cancelarul german.

"Am avut o conversație lungă și tonul acesteia a variat. I-am spus că acordurile de la Minsk nu vor funcționa, pentru că acel mod de retragere a trupelor de-a lungul liniei de contact nu funcționează... I-am arătat: Uitați-vă cât timp ne-a luat să ne retragem forțele. I-am arătat că ne va lua 20 de ani pentru a retrage toate forțele, ceea ce ar însemna 20 de ani de conflict înghețat, ceea ce ar însemna că războiul nu s-a terminat încă. Despre asta am vorbit. Am discutat mult timp despre asta, am negociat”, a spus Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

Zelenski: „Putin a continuat să revină la ideea unei încetări a focului”

„A doua problemă pe care am discutat-o a fost gazul, procesul pe care l-am câștigat - dar știți cum procedează Rusia în cazurile pe care le pierde. Au acceptat că ne vor da banii și am primit acei bani.



A treia chestiune a fost schimbul de prizonieri. Am fost de acord să schimbăm mai mult de 100 de persoane. Ei bine, și a continuat să revină la ideea unei încetări a focului, dar am văzut ce s-a întâmplat cu asta. A fost cam în vigoare câteva luni, iar apoi am început să suferim din nou pierderi", a dăugat președintele ucrainean.

Mai mult, Zelenski a declarat că nu își amintește fiecare detaliu al acelei întâlniri, deoarece are impresia că "a avut loc într-o altă viață, unde totul era diferit". El a adăugat că "toate acestea se întâmplă de mult timp".

Sursa: Ukrainska Pravda Etichete: , , Dată publicare: 25-02-2024 20:00