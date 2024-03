Zelenski cere Occidentului sisteme Patriot după atacul de amploare din Kiev. 13 persoane au fost rănite

”Această teroare continuă zi şi noapte. Este posibil să i se pună capăt mulţumită unităţii mondiale (...). Acest lucru este întru totul posibil dacă partenerii noştri dau dovadă de o voinţă pollitică suficientă”, declară Volodimir Zelenski într-o postare pe reţele de socializare.

El cere mai ales ”apărare antiaeriană” - sisteme de tip Patriot.

Ucraina a anunţat că a doborât joi, în zori, 31 de rachete ruseşti care vizau Kievul - primul atac de amploare împotriva capitalei ucrainene de la 7 februarie -, după ce Moscova a ameninţat să răzbune bombardamente pe teritoriul rus.

”Toate rachetele au fost doborâte în regiunea Kiev”, anunţă Forţele Aeriene ucrainene, precizând este vorba despre două rachete balistice de tip Iskander şi Kinjal şi 29 de rachete de croazieră, trase de la bordul unor bombardiere strategice.

Potrivit preşedinţiei ucrainene, 13 civili au fost răniţi în mai multe cartiere din Kiev.

