Zelenski a anunțat percheziții și demiterea şefilor serviciului vamal: “Schimbăm atât cât este necesar”

“Astăzi este o zi fructuoasă pentru ţara noastră - o zi fructuoasă în confruntarea cu cei care încearcă să slăbească Ucraina chiar acum. Nu vom permite nimănui să ne slăbească statul. Le mulţumesc tuturor oficialilor care au demonstrat astăzi puterea legii şi puterea statului. Sunt recunoscător Guvernului Ucrainei pentru răspunsul prompt al personalului. În special, astăzi şefii serviciului vamal au fost demişi. Am fost informat că împotriva unora dintre cei daţi afară au fost iniţiate proceduri disciplinare. Din păcate, în unele sfere, singura modalitate de a garanta legitimitatea este schimbarea liderilor odată cu implementarea schimbărilor instituţionale. Schimbăm atât cât este necesar pentru a ne asigura că oamenii nu abuzează de putere. Astăzi, Serviciul de Securitate al Ucrainei, Biroul de Stat pentru Investigaţii, Biroul de Securitate Economică şi Parchetul au efectuat zeci de percheziţii şi alte acţiuni în diferite regiuni şi împotriva diferitelor persoane în cadrul procedurilor penale deschise. Nu vreau să fac evaluări politice care să poată fi folosite de aceşti indivizi în interesul apărării lor. Dar văd din reacţia din societate că oamenii aprobă acţiunile oamenilor legii. Prin urmare, mişcarea către justiţie este tangibilă. Se va asigura dreptatea”, a spus Zelenski.

“Orice aprovizionare internă, orice achiziţie - totul trebuie să fie absolut la fel de curat şi cinstit precum aprovizionarea externă pentru apărarea noastră. Cei care interferează cu acest lucru nu vor rămâne în structurile relevante”, a adăugat el.

Abuzuri asupra fetelor în Ucraina

Zelenski le-a mulţumit poliţiştilor pentru acţiunile lor de după ce s-a aflat că au existat abuzuri asupra fetelor în Ucraina: “Şi astăzi vreau să le mulţumesc ofiţerilor Poliţiei Naţionale a Ucrainei, care au reacţionat rapid după faptele ruşinoase care au devenit cunoscute ieri... Fapte de abuz asupra fetelor. Procesul penal a fost iniţiat. Sunt primele detenţii ale făptuitorilor. Acţiunile procedurale sunt în desfăşurare. Nu va fi loc pentru violenţă în Ucraina”.

Volodimir Zelenski a mai spus că Austria condamnă agresiunea Rusiei şi este alături de Ucraina.

“Astăzi a fost şi o zi destul de activă pentru diplomaţie – preşedintele Austriei a vizitat ţara noastră împreună cu mai mulţi miniştri ai guvernului austriac. Există acorduri interguvernamentale semnificative şi există o înţelegere clară că Austria nu va fi neutră în apărarea vieţii şi a Europei. Există o poziţie clară a Austriei care condamnă agresiunea Rusiei şi dorinţa de a creşte şi mai mult presiunea împotriva Rusiei pentru teroare. Mulţumesc domnului preşedinte al Austriei, reprezentanţilor municipalităţilor austriece pentru că sunt alături de Ucraina”.

Zelenski a mai afirmat că, la aproape un an de la startul războiului, Rusia încearcă “să câştige măcar ceva” pentru a arăta la împlinirea anului. “Desigur, astăzi am avut mai multe întâlniri operaţionale cu armata noastră. Există o oarecare creştere a acţiunilor ofensive ale ocupanţilor pe front – în estul ţării noastre. Situaţia devine şi mai gravă. Sunt recunoscător tuturor războinicilor noştri care sunt pregătiţi pentru asta şi care arată rezistenţa de care are nevoie Ucraina. Am trecut cu fermitate prin toată această perioadă, din februarie până în februarie. Inamicul încearcă să câştige măcar ceva acum să arate, la aniversarea invaziei, că Rusia ar avea şanse. În astfel de circumstanţe, toţi trebuie să fim uniţi, concentraţi în special pe interesul naţional şi, ca urmare, să rezistăm. Sunt încrezător că vom rămâne aşa”, a adăugat el.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 02-02-2023 07:42