Zelenski a anunțat că îl va expulza pe ambasadorul Georgiei în Ucraina. Care este motivul

Saakaşvili a apărut slăbit la procesul său de la Tbilisi, luni, relatează AFP.

"Am cerut astăzi Ministerului de Externe să-l convoace pe ambasadorul Georgiei, să-l notifice în legătură cu protestul nostru şi să-i ceară să părăsească Ucraina în termen de 48 de ore pentru consultări în capitala sa", a scris Zelenski pe Telegram, conform Agerpres.

Mihail Saakaşvili s-a prezentat luni la o ședință de judecată, după o lungă pauză, prin videoconferință.

„Poate sunt slab din punct de vedere fizic, dar sunt foarte puternic în interior, sunt foarte puternic! Nu am comis nicio crimă împotriva Georgiei”, a spus Saakașvili, conform Ukrainska Pravda.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK