Zeci de persoane au fost rănite și opt au murit într-o explozie la o fabrică de focuri de artificii, în India. VIDEO

Imagini difuzate de posturi indiene de televiziune surprind flăcări ridicându-se la cer după explozia acestei uzine din districtul Harda, în statul Madhya Pradesh.

Zeci de ambulanţe au fost trimise la faţa locului pentru a evacua răniţii.

Un reprezentant de rang înalt al poliţiei districtului, Rajeshwari Mahobia, a comunicat AFP un bilanţ de „opt morţi, până în prezent, şi aproximativ 80 de răniţi” şi a adăugat că „numărul morţilor probabil va creşte”.

Ministrul-şef al Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a anunţat că medici de la unităţi de mari arşi de la principalele spitale vecine au fost îndemnate să ”facă pregătirile necesare”.

„Ambulanţe sunt trimise către Harda din zone din jur, iar armata a fost contactată să organizeze trimiterea unor elicoptere”, anunţă într-un mesaj pe X Yadav.

Cel puţin 20 de ambulanţe se aflau la faţa locului, iar alte 50 au fost trimise săajute răniţii, a precizat el.

Un chirurg de la spitalul districtului Harda, Manish Sharma, a anunţat un aflux important de răniţi.

„Avem opt morţi în spital, un total de 90 de persoane au fost internate până în prezent şi am transferat alte 15 către un spital mai mare”, a declarat el AFP.

„Pe măsură ce sunt salvate alte persoane la faţa locului, ele sunt aduse aici”, a precizat el.

