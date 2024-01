Zeci de persoane au fost rănite, după ce podeaua unui restaurant în care avea loc o nuntă s-a prăbuşit | FOTO & VIDEO

În urma acestui incident, care s-a produs în apropiere de Pistoia, la nord de Florenţa, cinci dintre persoanele rănite se află în stare critică, a precizat guvernatorul regiunii Toscana, Eugenio Giani.

Aproximativ 60 de persoane dansau când podeaua unei camere de la primul etaj s-a prăbuşit, informează News.ro, care citează presa din Italia.

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell'ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c'era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6

Prăbuşirea a avut loc într-o sală de la primul etaj al fostei mănăstiri din Giaccherino, care era folosită ca restaurant de mai mulţi ani. Unii invitaţi plecaseră deja de la petrecere, dar aproximativ şaizeci de persoane, în principal tineri, au rămas în sală şi dansau, când, brusc, podeaua mansardei s-a prăbuşit. Dansatorii s-au trezit la parter, acoperiţi de moloz.

Crolla un solaio durante la festa di matrimonio: decine di feriti all’ex convento #Giaccherino adibito a locale per le feste in loc #Pontelungo a #Pistoia Al momento 5 persone al pronto soccorso in codice rosso 10 in giallo e circa 25 in codice verde fa sapere il sindaco #Tomasi pic.twitter.com/msqOv9M4lC