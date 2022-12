Zeci de pasageri ai unui zbor către Hawaii au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au aterizat: 11 persoane grav rănite

Avionul era plin, în el aflându-se 278 de pasageri şi 10 membri ai echipajului. 36 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce au aterizat.

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU