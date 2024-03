Zeci de mii de fermieri polonezi au avertizat că vor paraliza ţara, după ciocniri violente cu poliţia în faţa Parlamentului

Protestatarii s-au adunat mai întâi la Biroul premierului din capitala poloneză, au dat foc la cauciucuri şi au aruncat cu petarde, cerând oprirea importurilor ieftine şi neaplicarea unor reglementări de mediu despre care spun că le afectează mijloacele de trai.

Protestatarii au ars un sicriu pe care scria "Fermier, a trăit 20 de ani, ucis de Green Deal" pe strada din faţa biroului lui Tusk. Au sunat din claxoane şi au fluturat steaguri poloneze.

Ei au mărşăluit apoi spre Parlament, unde un martor Reuters a văzut poliţia folosind bastoane, spray-uri iritante, gaze lacrimogene şi grenade de diversiune împotriva manifestanţilor, în timp ce unii protestatari au aruncat cu pietre, pavele şi petarde în forţele de securitate.

"Din cauza agresiunii fizice împotriva agenţilor de poliţie din partea unora dintre persoanele care protestau (...) a fost necesar să se recurgă la măsuri coercitive directe", a scris poliţia din Varşovia într-o postare pe X.

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat într-o postare pe X că "23 de provocatori au fost reţinuţi".

???????????? Poland Protests

People

Vs

The Government

Police across the World need to pick their side wisely - right side of history or the wrong side. pic.twitter.com/4hdRW4GAkc