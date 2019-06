Zeci de mii de creștini au semnat o petiție prin care cer anularea miniseriei „Good Omens”. Care este motivul

Peste 20.000 de creștini au semnat o petiție prin care solicită anularea miniseriei Good Omens, lansat la finalul lunii mai pe Amazon Prime Video, relatează The Guardian.

Producţia, o comedie cu temă apocaliptică, este inspirată din romanul scris de Terry Pratchett şi Neil Gaiman, Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch.

David Tennant, în rolul îngerului Aziraphale şi Michael Sheen, al diavolului Crowley, reprezentanţii Binelui şi ai Răului pe Pământ, colaborează pentru a încerca să amâne, pe cât posibil, venirea Anticristului și a apocalipsei.

Semnatarii petiției susțin că miniseria este „încă un pas pentru a face satanismul să pară normal, ușor și acceptabil”, și „ironizează înțelepciunea lui Dumnezeu”.

„Dumnezeu are vocea unei femei, Anticristul este un copil normal, iar acest tip de video distruge bariera ororii pe care societatea încă o are față de diavol”, se mai arată în petiția adresată eronat către Netflix.

Gaiman, care s-a ocupat şi de scenariul celor şase episoade anunţate, a scris un răspuns ironic pe Twitter. ”Îmi place faptul că se adresează Netflix să anuleze #GoodOmens. Asta spune totul. Îmi promiteți că nu le spuneți?”