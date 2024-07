„Discursul Regelui”. Charles al III-lea a prezentat în Parlament primul program laburist din ultimii 15 ani. VIDEO

El a anunţat un program care promite revigorarea economiei şi rezolvarea problemelor ţării, de la un deficit acut de locuinţe la o criză a costului vieţii, relatează Reuters şi AFP.

Discursul rostit de pe tron sau "discursul Regelui" este rostit de suveran, dar este redactat de guvern. Marchează deschiderea noii sesiuni a Parlamentului după alegerile generale şi este primul redactat de un executiv laburist de la guvernul lui Gordon Brown, în 2009, înainte ca, după câteva luni, conservatorii să ajungă la putere.

La 4 iulie, Keir Starmer a obţinut una dintre cele mai ample majorităţi parlamentare din istoria modernă a Marii Britanii, devenind cel mai puternic lider naţional de la fostul prim-ministru Tony Blair.

În cadrul unei ceremonii pline de fast, în faţa unui public format din lorzi şi legiuitori în robă, Charles a citit legile pe care guvernul le consideră prioritare după ce Partidul Laburist de centru-stânga al lui Keir Starmer a obţinut o largă majoritate la alegerile din această lună.

La jumătatea dimineţii, regele a părăsit Palatul Buckingham într-o trăsură aurită cu destinaţia Westminster pentru acest moment de tradiţie şi solemnitate.

Mai devreme, conform ritualului, gărzile regale au inspectat pivniţele Parlamentului pentru a depista explozibili, o moştenire a încercării catolice eşuate de a arunca în aer clădirea în 1605. Tot conform tradiţiei, deputata Samantha Dixon a fost ţinută "ostatică" în mod simbolic la Buckingham până la "întoarcerea în siguranţă a regelui" la reşedinţa sa.

Acesta a fost cel de-al doilea "Discurs al Regelui" rostit de Chales III-lea de la urcarea sa pe tron, în septembrie 2022. În luna mai a aceluiaşi an, în calitate de Prinţ de Wales, el o înlocuise pe mama sa, Elizabeth a II-a, a cărei sănătate era în declin.

Charles al III-lea, purtând coroana ceremonială imperială, a stat pe tronul Camerei Lorzilor cu soţia sa Camilla în stânga sa.

Regele trebuie să ţină discursul pe un ton monoton pentru a ilustra neutralitatea politică a suveranului. Este o tradiţie pe care el, deşi apărător al mediului, a respectat-o în noiembrie anul trecut, când a trebuit să anunţe intenţia guvernului lui Rishi Sunak de a acorda noi licenţe pentru exploatarea de petrol şi gaze.

‘Other measures will be laid before you.’ The final words of the #KingsSpeech at #StateOpening give the government flexibility to introduce other bills (draft laws) during the session. pic.twitter.com/uP4R0BdVaJ