Panică la bordul unui avion. O fereastră a explodat în timpul zborului. Un copil se afla chiar lângă gaura formată. VIDEO

Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare. Mai multe bunuri ale pasagerilor au fost „aspirate”. Nimeni nu a fost rănit, scrie New York Post.

La bordul avionului se aflau 174 de pasageri și șase membri ai echipajului.

Dramatic video alert | An #AlaskaAirlines window blows out mid-air, forcing an #EmergencyLanding in #Oregon #viral pic.twitter.com/gB3azYMRMT