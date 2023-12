Zara, în centrul unui scandal de proporții din cauza ultimei campanii publicitare. „Seamănă cu imaginile din Fâșia Gaza”

Autoritatea pentru Standardele de Publicitate (ASA) a declarat că a primit 50 de plângeri cu privire la campania din social media numită „The Jacket”, scrie BBC.

Una dintre imagini arată un modelul ținând un manechin înfășurat într-un veșmânt alb.

Zara pulls UK ad campaign after claims images resembled Gaza https://t.co/Zcomnagqke

Zara forced to apologise and remove ad campaign after being accused of ‘mocking Gaza’ https://t.co/4DdaP5bJ4p