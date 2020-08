„A nins” cu ciocolată într-un oraș. Cum a fost posibil acest lucru. FOTO

Locuitorii orașului Olten au rămas uluiți, după ce au văzut că începe „să ningă” cu particule dintr-o pudră fină de cacao, transmite Daily Mail.

Potrivit autorităților, sistemul de ventilație al unei fabrici de ciocolată din zonă ar fi avut o defecțiune.

Swiss town is covered in CHOCOLATE after malfunction at Lindt factory https://t.co/NqTfPVNl5I