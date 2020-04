Vulcanul Anak Krakatau din Indonezia a erupt. Lava a fost aruncată la 500 de metri în aer

Nivelul de alertă la acest vulcan, situat între insulele Java şi Sumatra, a rămas la trei, cel mai înalt nivel, a adăugat Centrul pentru Vulcanologie şi Atenuare a Riscurilor Geologice.

În timpul unei erupţii din decembrie 2018, vulcanul Anak Krakatau a provocat un tsumani care a ucis peste 430 de oameni şi a rănit câteva mii. Erupţia din 2018 a făcut ca vulcanul să piardă două treimi din înălţime şi până la trei sferturi din volum.

