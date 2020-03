VIDEO. A erupt unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Cenușă proiectată 6.000 de m în aer

Autorităţile nu au ridicat nivelul de alertă după erupţia produsă marţi dimineaţa, însă au închis temporar Aeroportul Internaţional din oraşul Solo, cunoscut şi sub numele de Surakarta, situat la o distanţă de aproximativ 40 de kilometri.

Vulcanul Merapi a erupt timp de peste şapte minute, a anunţat Centrul pentru prevenirea riscurilor vulcanice şi geologice pe site-ul său. Locuitorilor li s-a interzis să se apropie pe o rază de trei kilometri de vulcan, avertizând asupra riscurilor scurgerilor de lavă şi a norilor de gaze şi cenuşă vulcanică, potrivit Agerpres.

VIDEO: Indonesia's most active volcano Mount Merapi has erupted, shooting a massive ash cloud some 6,000 metres (20,000 feet) in the air, leaving nearby communities coated with grey dust and forcing an airport to close pic.twitter.com/wowSWmhF7n