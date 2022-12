Volodimir Zelenski: În noul an apărarea aeriană ucraineană va deveni mai puternică, mai eficientă

Apărarea aeriană ucraineană va deveni în noul an cea mai puternică din Europa, afirmă președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

El mai spune că acest lucru va fi o garanţie a securităţii pentru întregul continent.

„În acest an, nu numai că ne-am menţinut apărarea aeriană, dar am făcut-o mai puternică ca niciodată. Dar în noul an, apărarea aeriană ucraineană va deveni şi mai puternică, şi mai eficientă. Apărarea aeriană ucraineană poate deveni cea mai puternică din Europa, iar acest lucru va fi o garanţie a securităţii nu numai pentru ţara noastră, ci şi pentru întregul continent”, a declarat preşedintele ucrainean în mesajul video transmis către compatrioţi în penultima zi a anului.

Volodimir Zelenski a spus că a avut o nouă şedinţă cu Statul Major al armatei în care a discutat despre situaţia din sudul ţării, despre aprovizionarea cu arme şi despre consolidarea în continuare a apărării aeriene.

El a precizat că în Donbas se duc cele mai aprige lupte, în special la Bahmut, Soledar, Kreminna, dar în general, armata ucraineană îşi menţine poziţiile.

În plus, „există zone ale frontului în care avansăm încet. Şi le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care asigură acest lucru. Sunteţi adevăraţi eroi!”, a declarat Zelenski.

Pe de altă parte, el i-a asigurat pe ucraineni că există „o strategie clară pentru asigurarea generării şi furnizării de energie electrică”, dar a spus că este nevoie de timp şi de mult efort pentru a o pune în aplicare.

„Dar aşa va fi. Va fi obligatorie. Este una dintre cele mai importante sarcini pentru anul viitor şi nu am nicio îndoială că o vom îndeplini”, a subliniat Zelenski.

El a mai spus că a avut vineri o convorbire cu premierul Greciei, cu care a discutat despre modul în care cooperarea dintre cele două ţări poate fi intensificată anul viitor.

Preşedintele a menţionat că a avut o întâlnire şi cu diplomaţii ucraineni, cu care vorbit despre măsurile pregătite pentru a întări Ucraina încă din ianuarie şi februarie. Anul viitor, diplomaţia ucraineană va fi şi mai activă în planul politicii externe, a promis Zelenski.

În final, preşedintele ucrainean a transmis cuvinte de apreciere pentru voluntarii din Ucraina, pe care vineri i-a premiat.

„Este corect şi onest - la sfârşitul anului, pentru a-i recunoaşte pe cei care ne-au ajutat cu apărarea, ajută oamenii şi întregul nostru stat pe tot parcursul anului. Mulţumim tuturor celor care luptă pentru ţara noastră, care îi ajută pe ucraineni, care lucrează pentru Ucraina şi pentru viitorul nostru”, a transmis Volodimir Zelenski.

Sursa: News.ro Dată publicare: 31-12-2022 07:11