Vladimir Putin i-a dăruit lui Kim Jong Un o limuzină rusă Aurus, încălcând sancţiunile ONU

Kremlinul a confirmat ulterior că preşedintele rus Vladimir Putin i-a oferit liderului nord-coreean Kim Jong-un o maşină rusească de înaltă clasă din gama Aurus, deşi nu a precizat modelul vehiculului, potrivit EFE.

"Da, este un Aurus", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de agenţia de presă rusă oficială TASS, întrebat despre maşina pe care preşedintele i-a făcut-o cadou lui Kim.

Gama Aurus dispune de mai multe modele şi, în funcţie de dotări, preţul variază între 35 şi 50 de milioane de ruble (între 380.000 şi 540.000 de dolari).Prin urmare, cadoul lui Putin ar putea încălca sancţiunile ONU din 2017, care au fost votate inclusiv de Rusia şi care interzic exportul de bunuri de lux către Coreea de Nord.

