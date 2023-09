Vladimir Putin anunță în fața unui grup de elevi că Rusia a fost și este o națiune „invincibilă”

Declarația coincide - voit sau nu - cu anunțul că rachetele balistice intercontinentale rusești Sarmat, care pot transporta 10 sau mai multe focoase nucleare, au fost puse în serviciul de luptă al Moscovei.



În acest timp, Kievul, care și-a întețit săptămâna aceasta atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, a anunțat noi raiduri de amploare.

Direcția de informații a armatei ucrainene a publicat imagini cu momentul în care un avion militar rusesc este distrus în atacul cu drone care a vizat, marți noapte, aeroportul din orașul rus Pskov.



Kievul susține că a distrus patru aparate de zbor militare. Moscova insistă că avioanele au fost doar avariate.

În același timp însă, ucrainenii trebuie să facă față criticilor legate de contraofensiva terestră, considerată prea lentă.

Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de externe: ”Ți-ai pierdut doi camarazi. Aproape ai fost omorât. Te-ai târât un kilometru pe burtă ca să deminezi terenul. Ţi-ai sacrificat existența. Ai cucerit tranșee rusești într-o luptă apringă și apoi citești cum cineva zice: Vă mișcați prea încet!”

Oficialii americani au anunțat vineri seară că forțele Kievului au făcut „progrese notabile” în regiunea Zaporojia.

La rândul lor, rușii revendică succese în nord-est, spunând că au ocupat „poziţii - cheie pe înălţimi", în apropierea oraşului ucrainean Kupiansk.

Clopoțelul care anunță începutul școlii a sunat, vineri, la metroul din orașul ucrainean Harkov, aflat la 40 de km de linia frontului și bombardat frecvent de ruși. Școlarii rămași în localitate vor merge la cursuri în subteran.

Președintele Zelenski a deplâns situația celor care vor face școala în adăposturi antiaeriene sau online.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei:„Aproape un milion de copii ucraineni vor studia online. Alții - aproape un milion - vor urma cursuri mixte. Să știți că nu uităm niciun copil ucrainean, băiat sau fată, oriunde s-ar afla la începutul școlii”.



Școala a început și în Rusia. Vladimir Putin a ținut o așa numită „lecție deschisă” și s-a întâlnit cu un grup de elevi.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Am înțeles de ce am câștigat Marele Război Patriotic (Al Doilea Război Mondial). A învinge un popor cu o asemenea stare de spirit este imposibil. Am fost absolut invincibili. Și rămânem invincibili.”

Liceenii ruși au primit o carte nouă de istorie, care include capitole despre anexarea Peninsulei Crimeea și despre așa-zisa „operațiune specială” din Ucraina, în care Occidentul e descris ca „ostil” Rusiei.

Nikolay Petrov, cercetător:”Există o teamă că această generație care îl știe doar pe Putin, care s-a născut și a crescut cu Putin președinte, nu gândește cum și-ar dori Kremlinul. Această frică a forțat autoritățile ruse să investească efort și bani în propagandă în rândul copiilor”.

În fiecare săptămână, elevii ascultă imnul național și salută drapelul Rusiei. Iar la cursul „Conversații Importante”, introdus anul trecut, învață despre patriotism. Profesorii care au refuzat să țină lecția au fost concediați ori supuși presiunilor.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 02-09-2023 07:47