Vladimir Putin a fost fotografiat cu urme suspecte pe mână. Zvonurile spun că suferă de o formă rară de cancer

Videoclipurile de propagandă îl arată pe Putin când prinde un soldat rus de umăr, iar o urmă misterioasă apare pe mâna lui dreptă. Vezi Video AICI.

Corespondentul Kyiv Post, Jason Jay Smart, a împărtășit materialul pe Twitter , susținând că „videoclipurile lansate de știrile guvernului [rus] arată ceea ce ar putea fi urme de tratament intravenos pe mâna lui Putin”.

El a susținut, de asemenea, că Moscova a lansat două videoclipuri: unul blurat pentru a masca mâna lui Putin și altul care nu o arată deloc.

Publicațiile de stat din Rusia au șters în grabă filmarea aplificând astfel speculațiile despre starea de sănătate a lui Putin.

Trebuie totuși luat în calcul că semnul misterios ar putea „fi doar un unghi ciudat în care apar venele umflate”.

Fostul corespondent ucrainean Tom Warner a scris: „Am descărcat cele 5 videoclipuri ale acestui eveniment postate pe Telegram și am analizat îndeaproape fotografiile cu mâna lui Putin. Acesta pare să fie doar un unghi ciudat în care apar venele umflate. Dar mâna și fața sunt umflate în toate scenele”.

Alții au susținut că ar putea fi un semn de mușcătură, în timp ce un neurochirurg pensionat a spus că sunt „vene sclerotice de la tratament intravenos”.

Evenimentul amplifică zvonurile care susțin că Putin suferă de un cancer rar și de Parkinson și călătorește cu o echipă de medici după el.

