VIDEO viral. Șoferii ucraineni trec fără probleme peste un ”covor” de mine rusești

În această înregistrare video, postată pe Twitter, trei mașini trec fără probleme peste minele așezate pe drum - primul autovehicul având în spatele său și o remorcă.

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v

Un al doilea videoclip pare să arate câțiva soldați ucraineni care dau la o parte minele din drum... direct cu piciorul.

Illia Ponomarenko, reporter The Kyiv Independent, a glumit pe Twitter, potrivit Insider: ”Da, armata ucraineană pur și simplu lovește minele antitanc. Se numește curling ucrainean, pe autostrada Varșovia, aproape de Kiev”.

Yes, the Ukrainian military are just kicking anti-tank landmines.

It’s called the Ukrainian curling on the Warsaw Highway close to Kyiv. pic.twitter.com/9xAxRjFdYL