Video. Un superyacht-ul în valoare de 6 milioane de lire a luat foc într-un port din Anglia

Mai multe persoane au spus că au auzit o bubuitură, după care au văzut fum negru. Nu au fost raportate persoane rănitei, a declarat poliția din Devon și Cornwall.



Autoritățile au dat alarma și au declarat incident major, iar ofițerii au evacuat o plajă și mai multe drumuri din apropiere.

„A fost un adevărat spectacol, a fost pur și simplu o priveliște incredibilă”, a declarat un martor ocular. Oamenilor care se strânseseră în jur li s-a spus să părăsească zona pentru că ar putea avea loc o nouă explozie, iar mulțimea a fost îndrumată spre o distanță sigură.

Deflagrația a smuls ambarcațiunea din ancoră, iar pompierii s-au străduit să asigure vasul, pentru a nu pluti în derivă. Pompierii au stins focul după aproape șase ore, dar în cele din urmă, iahtul s-a scufundat.

